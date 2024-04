OHL-vrouwen kunnen eerste prijs ooit winnen in Leuvense clubgeschiedenis: "Zou mooi signaal zijn"

Oud-Heverlee Leuven en Club YLA strijden woensdag om de Beker van België bij de vrouwen. Club YLA speelde zijn laatste finale in 2015, OHL stond er nog nooit. De Leuvense vrouwen zijn hongerig, want ze kunnen de eerste prijs ooit pakken voor de club op het hoogste niveau. "Het zou heel mooi zijn", zegt kapitein Sari Kees.

"Dat leeft wel in de groep. We willen heel graag die beker winnen, voor onszelf, want er zijn nog maar heel weinig speelsters hier die ooit al eens in een finale gestaan hebben. Maar het zou ook een mooi signaal zijn naar de andere clubs in België. Een vrouwenteam kan een grote bijdrage hebben aan de geschiedenis van een club."

De prijzenkast van OHL oogt heel wat leger. "Hoeveel prijzen OHL al heeft gewonnen? Dat is een strikvraag. Op het hoogste niveau zijn dat er nul", weet trainer Jimmy Coenraets. "Dit is een unieke kans, voor de speelsters, voor de ploeg, maar ook voor de club."

De Brugse vrouwen stonden al twee keer in een bekerfinale (2014 en 2015) maar konden nog niet winnen. De Brugse mannen hebben wel al 11 bekers in hun kast staan.

"Verstoppen niet dat finale in eigen stadion een voordeel is"

Ook mooi - voor OHL dan toch: ze kunnen geschiedenis schrijven voor eigen publiek. De finale wordt in het stadion van OHL gespeeld. "Natuurlijk is dat een voordeel", geeft Kees toe. "Al is het maar, omdat zij een verre busreis moeten maken en wij niet."

"Op zich spelen we zelf niet vaak in het King Power-stadion, maar het is wel leuk om in eigen stad te kunnen spelen."

Vorig jaar werd de finale op Sclessin gespeeld en toen stond Standard in de finale. Coenraets snapt het idee daarachter wel. "Het is commercieel gewoon slim. Het vrouwenvoetbal in België is nog niet groot genoeg om zo'n finale op neutraal terrein te spelen en aan twee clubs te vragen om bussen in te leggen voor de fans. Dan zou de opkomst veel te klein zijn en dat is niet goed voor het imago van de sport."



"Maar ik verstop niet dat dit voor ons een voordeel is. Voor de uitploeg zal dit even hard aangekomen zijn. Maar ik hoop dat het zorgt voor een mooie opkomst. We krijgen ook mooi weer, dus de ingrediënten voor een fijne dag zijn er."

En de sportieve ingrediënten? In de play-offs speelden de clubs dit weekend nog 3-3 gelijk. "Dat toont dat de kansen 50-50 zijn in de finale", vindt Coenraets. " Club YLA was ook de eerste ploeg die ons kon kloppen in het begin van het seizoen. Ze hebben echt de kwaliteiten om er iets moois van te maken op woensdag."