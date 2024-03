OHL met monsterzege en Club YLA via verlengingen: de finalisten voor de beker van België zijn bekend

Als opwarmertje voor de play-offs werden dit weekend de halve finales van de beker van België bij de vrouwen afgewerkt. De clash tussen Club YLA en Gent stelde niet teleur en ging naar verlengingen, waar blauw-zwart het nipt haalde. OH Leuven haalde dan weer de voorhamer boven tegen Zulte Waregem: 0-7.

De Leuvense dames haalden met 0-7 uit op het veld van Zulte Waregem. Marie Detruyer (15., 0-1), Jeslynn Kuijpers (25., 0-2) en Valesca Ampoorter (30., 0-3) zorgden voor een geruststellende voorsprong bij de pauze.

In de tweede helft diepten Saar Janssen (48., 0-4), Aurélie Reynders (54., 0-5), Nikee Van Dijk (56., 0-6) en Linde Veefkind (60., 0-7) de score verder uit.

In het duel tussen Club YLA en Gent waren verlengingen nodig. Rania Boutiebi bezorgde de Brugse vrouwen met een treffer in de 95e minuut de kwalificatie.

De finale wordt op 1 mei in Den Dreef, het stadion van OH Leuven, gespeeld. De winnaar volgt op de erelijst Standard op. De titelverdediger ging er dit seizoen al in de zestiende finales uit op het veld van Club YLA (2-1).