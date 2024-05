Club YLA wint zenuwslopende bekerfinale na strafschoppen, OH Leuven blijft weer met lege handen achter

Club YLA heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de beker van België gewonnen. Club rekende pas na strafschoppen af met OH Leuven. Na 120 minuten was een evenwichtige wedstrijd aan Den Dreef op 1-1 geëindigd. Club miste geen penalty en won de strafschoppenreeks met 2-4.

Meer dan 120 minuten voetbal, 2 doelpunten en 8 strafschoppen waren er nodig om uit te wijzen wie voor het eerst de beker van België in de nog lege prijzenkast mocht plaatsen.



En dat het underdog Club Brugge ging worden, had wellicht niemand verwacht.

Want OH Leuven had het mentale voordeel: een betere klassering in de Women Super League en een bekerfinale in eigen huis.



OH Leuven begon ook het best aan de wedstrijd en kon al na 10 minuten op voorsprong komen, maar Kuijpers besloot van dichtbij op de doelvrouw van Club en Van Dijk trapte de rebound over. Ook Zomers vond met haar kopbal niet de weg naar doel, maar wel erop.



Club YLA overleefde de rush van OHL en lag zelf op de loer. Bijna had Vanmechelen op het halfuur een vrije weg naar doel nadat OHL-doelvrouw Lammertijn flaterde op een lange bal. Enkel buitenspel verhinderde een kanteling in de wedstrijd.



Na een moeilijkere periode, had OHL wel nog een offensief in huis vlak voor het einde van de eerste helft. Club-doelvrouw Covent waande zich, voor even toch, echt onklopbaar op de pogingen van Zomers en de mooie krul van Detruyer.



Uiteindelijk moest ze zich toch gewonnen geven op een afgeweken schot van Janssen dat over haar in doel dwarrelde. 1-0 op slag van de rust. Een goed scenario voor OHL.