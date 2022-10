Paniek rond Romelu Lukaku of niet? Eddy Snelders: "Er is nog tijd"

"Hij blijft sukkelen met die aanslepende blessure: vervelend", zucht ook analist Eddy Snelders eens. "Het is niet fijn om enkele weken voor het WK vast te stellen dat Lukaku nog altijd twijfelachtig is."

Na een nieuwe invalbeurt afgelopen weekend is er al een domper op de feestvreugde: Lukaku moet zijn tienbeurtenkaart weer gebruiken, al blijft Inter vaag over de ernst van de blessure en de duur van zijn afwezigheid.

Het zag er vorige week nog zo rooskleurig uit: na exact 2 maanden in de lappenmand maakte Romelu Lukaku zijn rentree in de Champions League. En de Inter-spits had amper 4 minuten nodig om te scoren.

"Romelu Lukaku is ook een kolos die veel power uitstraalt. Dan word je iets gevoeliger voor zulke zaken, zeker als je wat ouder wordt. Hij zal er meer en meer op moeten letten dat hij niet net over de grens gaat."

"Blijkbaar moet je op lange termijn incalculeren wat je denkt of voelt. Een weekje extra is misschien goed voor het genezingsproces. Misschien is hij toch iets te enthousiast begonnen, wie weet."

"Soms denk je dat die blessure voorbij is en ga je toch iets meer forceren. Als je pijn voelt, is het al te laat. Dan wordt het zeer moeilijk."

Lukaku wordt nu al meer dan 2 maanden achtervolgd met wat een hamstringblessure is/zou zijn. Is dat een vervelend letsel voor een profvoetballer?

"Ik hoop dat Inter hem niet nog snel probeert te brengen"

Inter zal deze week normaal nog updates geven over Romelu Lukaku. Op 10 november maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend, op 23 november is Canada de eerste tegenstander van de Belgen in Qatar.

"Het is niet de eerste keer dat de nationale ploeg dit meemaakt", zegt Eddy Snelders. "Ook op de vorige toernooien waren er twijfelgevallen die dan geïntegreerd werden in poulewedstrijden."

"Het is niet zo dat het helemaal hopeloos is", klinkt het. "Lukaku heeft ook niet veel nodig om heel scherp te zijn. En iemand als Michy Batshuayi kan het wel opvangen tot de 1/8e finales. Er is dus nog tijd."

"Voor de matchen tegen Canada en Marokko hebben we valabele spelers voor in de spits. Dan is het al eind november voor de laatste match tegen Kroatië en de eventuele 1/8e finales. Dat moet voldoende zijn."

Snelders stelt dus dat er "nog geen paniek" hoeft te zijn. "Mocht Inter nu zeggen dat hij 5 weken buiten strijd is, dan stopt het. Maar dat hebben we nog niet gehoord."

"Al hoop ik dat Inter hem niet nog snel probeert te brengen. Dan zou hij beter wachten tot hij bij de nationale ploeg is."