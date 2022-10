Romelu Lukaku is klaar voor rentree: "Hij werkt hard en is enthousiast"

Simone Inzaghi hield nog een slag om de arm, maar de T1 van Inter vermoedt dat Romelu Lukaku - out sinds eind augustus - morgen weer inzetbaar is tegen Viktoria Pilsen in de Champions League.

"We trainen deze namiddag nog, maar als hij geen last ondervindt, dan wordt hij geselecteerd."

"Romelu werkt hard en toont veel enthousiasme en zin. Hij boekt duidelijk vooruitgang."

Wellicht begint Lukaku woensdagavond (18.45 u) nog op de bank. "Hij heeft de voorbije maanden veel gemist en zijn afwezigheid was een aderlating voor ons."

"We hebben het goed gedaan, maar we willen vooruitgang blijven boeken en hopelijk kunnen we dat met Romelu."