Inter-trainer Inzaghi geeft Rode Duivels hoop: "We proberen Lukaku woensdag te laten spelen"

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels viel eind augustus uit met een spierblessure in de linkerdij. Hij miste sindsdien zeven wedstrijden in de Serie A, de vier eerste speeldagen in de Champions League en de twee Nations League-duels met de Rode Duivels.

De voorbije weken leek hij al enkele keren dichtbij een terugkeer te staan, maar telkens kende hij een terugval. Dat zorgde zowel in Milaan als in het hoofdkwartier van de nationale ploeg in Tubeke voor zenuwachtigheid.

Romelu trainde de voorbije twee dagen gedeeltelijk met de groep", zei coach Simone Inzaghi vrijdag. "Hij moet zijn topconditie nog terugvinden, maar is heel gemotiveerd."

"Na een lange tijd is hij nu blessurevrij. Zaterdag is hij er nog niet bij tegen Fiorentina, maar we proberen hem woensdag terug te laten spelen. Ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken."

Het duel tegen Viktoria Pilzen woensdag in de Champions League is cruciaal voor Inter. Als de Italianen winnen, zijn ze zeker van de volgende ronde, ten koste van Pilzen en Barcelona.