Xavi na nieuwe teleurstelling: "De Champions League is heel wreed voor ons"

De tweede helft begon rampzalig voor Barça na defensief geklungel van Piqué. Daarna scoorde Inter nog twee keer, maar Lewandowski maakte telkens gelijk en hield zo zijn ploeg in leven. Zijn kopbal in de toegevoegde tijd bracht de stand op 3-3 en voorkwam de uitschakeling in de CL.

Bij de rust zag het er nog goed uit voor de Catalanen. Na dominant voetbal met veel kansen, maar met slechts een kleine 1-0-voorsprong, doken ze de kleedkamers van Camp Nou in. "We speelden de eerste helft met een heel goede intensiteit", zo zag ook Xavi.

Zonder namen te noemen legde Xavi de schuld voor het eerste tegendoelpunt bij zijn achterhoede: "Het was een duidelijke fout van onze verdediging. We maakten te veel fouten en we gaven te veel kansen weg."



"Je mag geen fouten maken in het voetbal, en al zeker niet op dit niveau en in onze situatie op dit moment", voegde Xavi eraan toe. "Dit is de Champions League, waar elke fout grote gevolgen kan hebben. Om te winnen moet je goed verdedigen."



De oorzaak ligt volgens de Barcelona-coach bij het gebrek aan inzet en focus. Twee kwaliteiten die Xavi in de eerste helft wel terugzag bij zijn ploeg: "We moeten heel de wedstrijd spelen zoals de eerste helft, met die intensiteit. Om te winnen moeten we beter verdedigen."