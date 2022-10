Lewandowski redt Barcelona van Champions League-exit in waanzinnig 3-3-gelijkspel tegen Inter

Barcelona - Inter in een notendop:

Dembélé bevrijdt dominant Barça kort voor de rust

Na een magere 3 op 9 begon Barcelona met het mes op de keel aan de clash met Inter. De Catalanen moesten best winnen om zicht te houden op de 1/8e finales en trokken meteen het laken naar zich toe. Onana was na amper 10 minuten al geklopt op een kopbal van Lewandowski, maar Mkhitaryan redde op de lijn voor Inter. Inter, nog steeds zonder Lukaku, moest het spel grotendeels ondergaan, maar de bezoekers beperkten zich niet tot een figurantenrol. Na ruim een kwartier ontsnapte Barça zelfs aan de 0-1 toen Dzeko op een vrije trap van Calhanoglu op de lat besloot. De bal botste net vóór de doellijn, De Vrij liet de kans liggen in de herneming. Barcelona bleef het ritme bepalen, Dembélé dwong Onana tot een fraaie zweefduik, al bleef het ook opletten voor de thuisploeg. Op het halfuur bracht Barella Dumfries alleen voor Ter Stegen en die hield Barça overeind met een onorthodoxe redding. Met de rust in zicht bood Lewandowski de vrijstaande Raphinha een huizenhoge kans aan, de Braziliaan liet ze liggen. Enkele minuten later lag diezelfde Raphinha wel aan de basis van de 1-0. Hij gaf de bal aan de cornervlag goed mee met Sergi Roberto en op diens aangeven kon Dembélé Barça bevrijden. Een zucht van opluchting ging door Camp Nou.

Lewandowski, de redder in nood

Kort na de rust volgde een koude douche voor Barcelona. Piqué liet een hoge voorzet van Bastoni voor Ter Stegen, maar had niet in de gaten dat Barella in zijn rug zat. De Italiaan zei dankjewel en werkte de bal in de draai knap voorbij de Barça-doelman: 1-1.



Inter rook bloed, Barcelona kreeg het plots moeilijk. Ter Stegen moest zijn kunnen tonen op een verrassende knal van Calhanoglu en kon op een corner maar net een owngoal van de onfortuinlijke Piqué vermijden.



Na Piqué bij de gelijkmaker ging met Busquets op het uur nog een Barça-icoon de mist in, met noodlottige gevolgen. Zijn balverlies leidde een snedige counter in, een schot van Martinez likte beide palen en verdween in doel: 1-2.



Barcelona hing plots op de rand van de uitschakeling, maar Lewandowski toonde zich de redder in nood. Eerst werd zijn gelijkmaker nog afgekeurd voor buitenspel en nadien vond hij ook Onana op zijn weg, maar in de slotfase zat het de Pool wel mee. De Vrij werkte zijn kopbal slecht weg en in de herneming trof Lewandowski raak met een afgeweken schot.



Toch ging het wéér fout voor de thuisploeg. Na een verre uittrap van Onana behield Martinez het overzicht en gaf hij de bal goed mee met de inlopende Gosens. De invaller twijfelde niet en knalde Inter van dichtbij weer op voorsprong.



Over & out voor Barça, zo leek het toch. Maar in de extra tijd wierp wie anders dan Lewandowski de Catalanen weer een levenslijn toe. Na een gemeten voorzet van Garcia bracht de Pool Barcelona met een ware buffelstoot opnieuw langszij. Een zelfzuchtige Asllani verknoeide in de slotminuten nog een reuzenkans voor Inter, Barcelona houdt zo ondanks 4 op 12 een (water)kans op de 1/8e finales.