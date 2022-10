Spaanse media onder de indruk van "Inspector Gadget" Mignolet: "Een nachtmerrie"

AS: "Inspector Gadget"

Het Spaanse Atletico zag "een troep soldaten die als één blok de bevelen van Diego Simeone opvolgde: drukken, jagen en niet opgeven". Maar hoe hard ze ook drukten, voorbij Simon Mignolet raken lukte niet. "De kansen begonnen op het doel van Mignolet te vallen als de Perseïden in de augustushemel", schreef AS. "Maar Mignolet veranderde in Inspector Gadget toen hij zijn armen uitstrekte om de schoten van Griezmann af te weren." "Atletico botste op een gele muur: de 1,93 meter grote doelman Simon Mignolet", besloot de Spaanse krant. "Noch Morata, noch Cunha sloeg hem op het einde knock-out."

Marca: "Drie sterren voor Mignolet"

Ook Marca zag dat het doel van Mignolet volledig dichtgemetseld was. "Morata knalde op het einde nog op het gezicht van de onoverkomelijke Mignolet. Atletico had nog de hele nacht in het strafschopgebied van de tegenstander kunnen zitten, het had niets veranderd", schreef de krant. In de spelersbeoordelingen kreeg de Brugse doelman als enige drie sterren.

El Pais: "Mislukking Atletico zal naam van Mignolet dragen"

"Atletico was opnieuw niet in staat om Club Brugge te breken", zag El Pais. "De Belgische kampioen blijft met het gelijkspel de betrouwbare leider in de groep. Doelman Simon Mignolet heeft nog geen doelpunt moeten slikken." "Mignolet was beslissend in Brugge en in Metropolitano. Als Atletico ten onder gaat in de groepsfase, zal hun mislukking deels de naam van de Belgische doelman dragen."

El Mundo: "Mignolet was een nachtmerrie"