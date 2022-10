Gert Verheyen looft niet alleen Mignolet na kwalificatie: "De manier waarop was fenomenaal"

De historische kwalificatie is een feit ...

"Het waren ook telkens hele goede prestaties. Wedstrijden waar de ploeg steeds volwassenheid en ervaring uitstraalde. Dat was vandaag niet anders. Overeind blijven in het hol van Atlético Madrid is niet zo gemakkelijk. Achteraf lijkt dat nu misschien zo, maar geloof me: dit was een uitzonderlijke prestatie."

"Het is een uitzonderlijke en absolute topprestatie. Na een aantal pogingen is het eindelijk prijs voor Club. En hoe! De manier waarop het zich kwalificeert, is fenomenaal. Als je na vier speeldagen al zeker bent, is dat uitzonderlijk. Voor alle clubs is dat zo, maar zeker voor een Belgische."

... daar moest Club vooral Mignolet voor bedanken ...

Het moment dat Mignolet naar Club Brugge gehaald is, was een kantelmoment voor de club

"Eigenlijk moeten we elk weekend vaststellen dat de Belgische competitie gewoon onder zijn niveau ligt. Het moment dat hij naar Club Brugge gehaald is, was dan ook een kantelmoment voor de club. Hij heeft ondertussen niet één keer zijn investering terugbetaald, maar al een keer of vijf."

"Hij heeft zijn team in de belangrijkste momenten opnieuw rechtgehouden. Zijn verdienste in deze campagne is dan ook zeer groot. Of hij vandaag nog een niveautje hoger haalde als anders? Neen. Dit is gewoon zijn niveau."

... maar ook deze Bruggeling kreeg een bloemetje.

"Ook over Tajon Buchanon wil ik het nog even hebben. Oké, Mignolet was de absolute uitblinker. Maar wat de Canadees vandaag deed, was ook zeer lovenswaardig. Er wordt altijd veel geschreven over de wingbacks in het moderne voetbal. Maar doe het maar eens."



"Buchanon fungeerde vandaag in balverlies als pure linksachter. Dat is niet zijn natuurlijke positie, maar hij deed dat met veel overgave. En daarenboven slaagde hij er ook nog eens in om af en toe uit te breken langs zijn lijn. Ook dat was een fenomenale prestatie."