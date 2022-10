Mignolet kijkt terug op wonderavond: "Heb al veel meegemaakt, maar dit nog niet"

“Ongelofelijk”, straalde Mignolet eerst langs de zijlijn bij VTM. “Dit is nog niet binnengedrongen... Nooit gedacht dat we de kwalificatie vanavond al over de streep konden trekken. Natuurlijk is het voor mij extra plezant dat dit na vele reddingen van mezelf was en dat ik zo belangrijk kon zijn."

Toen de doelman in de catacomben opnieuw een waslijst aan UEFA-interviews in verschillende talen moest afwerken, kon hij zijn knalprestatie al iets rustiger analyseren.

"Als doelman moet je op de juiste momenten ballen pakken. Ik ben heel blij dat ik dit aan Club Brugge heb kunnen geven. Weet je, ik had sowieso een eindoffensief van Atlético verwacht en met tien werd het nog wat moeilijker. (lacht) Ik heb letterlijk mijn hoofd voor de bal moeten gooien, maar deze mentaliteit zit nu eenmaal in de kleedkamer geslepen. Dat moeten we behouden, want zo kunnen nog meer mooie momenten meemaken."

Mignolet benadrukte in zijn nabeschouwing ook meermaals het belang van het collectief. "Als je vier keer de nul houdt, betekent het alleen maar dat je plannetje klopt. De voorbije jaren lukte het niet voor ons in de Champions League, maar dit seizoen is anders. We hebben de kwalificatie beet, maar ons verhaal stopt hier niet. We willen zien hoe ver we geraken."



Voor onze microfoon - hij had er toen al enkele tientallen onder zijn neus gehad - bleef Mignolet op zijn roze wolk zitten: "Ik heb nog niet vaak dit gevoel gehad. Nochtans maakte ik al veel mee, maar dit nog niet. Het enige dat ik in die laatste 5 minuten kon denken was: "Oh nee, die bal gaat hier nog binnen gaan". Gelukkig was dat niet zo."