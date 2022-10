Club Brugge knokt zich naar historische kwalificatie dankzij onklopbare Mignolet

Atletico Madrid - Club Brugge in een notendop:

Mignolet de acrobaat

Mignolet de muur

Hoefkens: "Atletico speelde agressiever dan verwacht"

Over 2 weken ontvangt Club Porto in Brugge. Eerst speelt het in de competitie nog tegen Anderlecht, STVV en Union.

"We gaan nog niet aan groepswinst denken, wel aan de volgende wedstrijd. Ook die zullen we met 100 procent inzet spelen."

"Wij moesten ons aanpassen aan de tegenstander. Dat doe ik niet graag, maar ik ben wel ongelooflijk trots op mijn ploeg. Het stelt me erg tevreden dat we ook een ander soort voetbal kunnen spelen", zei de Club-coach, die niet op zijn lauweren zal rusten.

"In de tweede helft raakten we even uit de houdgreep, maar de 3 wissels van Atletico waren er boenk op."

"We wilden hier dominant spelen. Dat lukte even, daarna nam Atletico over. Ze speelden zelfs agressiever dan ik verwacht had."

"Bijna voortdurend verdedigen"

Club Brugge heeft zich flink in het zweet moeten werken. "En of", beaamt Andreas Skov Olsen. "In de tweede helft moesten we bijna voortdurend verdedigen. We hebben laten zien dat we ook tegen grote teams sterk uit de hoek kunnen komen."



"We wisten dat we het zwaar zouden verduren te krijgen in een arena met 68.000 supporters. Atletico moest winnen, maar we hebben ons kranig verweerd."





De Deen moest al vroeg van het terrein in de tweede helft. "Ik was ook verbaasd, maar de coach legde uit dat het om een tactische wissel ging."

Bjorn Meijer staat op zijn 19e al in de 1/8e finales van de Champions League. "Heel gek", lacht de Nederlandse verdediger.





"Deze match was een mix van spanning, gekte én een wereldkeeper. Abnormaal."