36-jarige Roberto Bautista Agut overklast Lehecka in finale en pakt toernooizege op European Open

Finale Roberto Bautista Agut - Jiri Lehecka

De Tsjech Jiri Lehecka (ATP-33) en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-60) zijn de finalisten in de Lotto Arena.



Lehecka, het vijfde reekshoofd, schakelde zaterdag in zijn halve finale in de Scheldestad het Amerikaanse achtste reekshoofd Marcos Giron (ATP-47) uit met 6-3, 4-6, 6-2. Bautista Agut kwalificeerde zich voor de eindstrijd door te triomferen tegen de Fransman Hugo Gaston (ATP 77) met 6-3, 6-4.



De 22-jarige Lehecka mikt in de Lotto Arena op zijn tweede ATP-titel, na een eerste succes eerder dit jaar in Adelaide (Aus). De 36-jarige Bautista Agut, ooit 9e op de ATP-ranking, hoopt zijn teller op het ATP-circuit uit te breiden tot 12 stuks. Zijn laatste titels dateren van 2022 (Doha en Kitzbühel).