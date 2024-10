Zulte Waregem klimt naar leidersplaats na zuinige zege bij Patro, dat eerste nederlaag van seizoen slikt

Optimaal profiteren van puntenverlies bovenin. Zulte Waregem heeft zich naar de koppositie in de Challenger Pro League gehesen. Essevee ging met 0-1 winnen bij Patro Eisden Maasmechelen en wipt zo over RWDM. Voor de thuisploeg was het de eerste nederlaag van het seizoen.

Met de leidersplaats voor het grijpen, kwam Zulte Waregem extra gemotiveerd voor de dag bij Patro Eisden Maasmechelen. Youssef Challouk brak na 26 minuten de ban voor de bezoekers.

In de tweede helft leek Keano Vanrafelghem de bordjes opnieuw gelijk te hangen, maar het doelpunt van de jonge aanvaller werd afgekeurd voor buitenspel. Er werd uiteindelijk niet meer gescoord in Maasmechelen.

In de stand springt Zulte Waregem (19 punten) over RWDM en La Louvière (17 punten) naar de koppositie in de Challenger Pro League. Patro Eisden is vierde met 15 punten na zijn eerste nederlaag in de competitie.