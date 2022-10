Veel discussie net voor rust in Atlético - Club. Blauw-zwart kreeg eerst een penalty toen de ref een overtreding van Nahuel Molina op Tajon Buchanan dacht te zien. Op aangeven van de VAR werd die beslissing even later teruggedraaid, omdat Buchanan eerst op de achillespees van de tegenstander ging staan. Terecht? Oordeel vooral zelf op basis van onderstaande beelden.