Club-sensatie Jutgla, plots op de radar voor het WK, verrast Spanje: "We vielen van onze stoel"

Druk avondje voor de Spaanse journalisten in Jan Breydel. Naast treurartikels over het verlies van Atlético moesten ze onverwacht ook aandacht schenken aan een andere landgenoot.



De knalprestatie van Ferran Jutgla - goed voor een goal en assist - kon nu eenmaal niet genegeerd worden. In alle media viel er vandaag iets te lezen over de spits van Club Brugge. Van onbegrip dat Barça hem voor amper 5 miljoen verkocht tot ballonnetjes om hem te selecteren voor het komende WK.

Ook voor Marca-journalist David G. Medina, gisteren aanwezig in Brugge, was Jutgla een openbaring. "Hij heeft alle Spanjaarden verrast", benadrukt de Atlético-watcher.

"Kijk, wij volgen bij ons de Belgische competitie niet echt. Maar nu zagen we Ferran voor het eerst aan het werk en vielen we van onze stoel. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat geen enkele ploeg in La Liga hem wou deze zomer, want bij een subtopper zoals Sevilla zou hij vlot meekunnen."