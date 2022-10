Blije Club-spelers: "Mooier dan 0-4 in Porto & pluim op hoed van coach"

Het was andermaal een geweldige Europese avond in Jan Breydel. Club Brugge staat na duels tegen Leverkusen, Porto en Atletico zowaar met 9 op 9 los op kop en met 1,5 been in de 2e ronde van de Champions League. Hoe kijken de hoofdrolspelers op het veld naar deze nieuwe stunt tegen Atletico?

Mignolet: "Extra stap gezet door onze momenten te pakken"

Opnieuw een clean sheet voor Simon Mignolet. De doelman was ook vanavond weer van goudwaarde voor Club Brugge. Vooral in de eerste helft, toen hij de doorgebroken Morata van de 0-1 hield. "Die eerste redding was heel belangrijk."



"Ik had voor aanvang van de Champions League gezegd dat we beter moesten verdedigen dan de vorige jaren, maar ik had niet gezegd dat we 3 keer de nul moesten houden", lachte de doelman. "Dit is mooi meegenomen, die nul op het scorebord houden is ongelofelijk. Dit is een geweldige avond samen met de supporters, ik ben blij om hier deel van uit te maken."



"Dit is een geweldige avond, niet alleen voor Club Brugge, maar voor heel het Belgische voetbal."



Topvoetbal is efficiëntie, vooraan en achteraan, bevestigt Mignolet: "Dat is de stap die we gezet hebben. Momenten zijn belangrijk in de Champions League en we hebben de onze gepakt. De tweede goal viel op het perfecte moment, het vertrouwen bij de tegenstander viel weg. Zij misten dan die penalty, dan weet je dat het een mooie avond kan worden."



Mignolet gaf niet alleen complimenten aan zijn ploegmaten, maar vooral ook aan coach Carl Hoefkens. "Het tactisch plan van de coach klopte volledig. Wij hebben een brede kern met veel kwaliteit, maar je kan geen 9 op 9 halen als het plan niet klopt."



"Ik wil de coach een pluim op zijn hoed steken. Iedereen heeft zijn job gedaan en zo kan je wedstrijden winnen."



Vanaken: "Nog niet te vroeg juichen"

Net als Mignolet plaatst aanvoerder Hans Vanaken de 2-0 tegen Atletico hoog: "Weer een stunt erbij in de Champions League. Waar we voor kwamen, is gelukt."



De kwalificatie voor de volgende ronde is heel dicht bij, maar Vanaken wil het vel nog niet verkopen voor de beer geschoten is: "We moeten er nog mee rekening houden dat het kan mislopen. We mogen nog niet te rap juichen. Maar als we deze focus en ingesteldheid kunnen behouden, dan kunnen we ook iets rapen in Madrid."



"Maar eerst moet de focus op zaterdag op Westerlo, het komt allemaal kort na elkaar."



Vanaken zag het verschil tegen Atletico ook in de momenten. "We hadden veel balbezit, vooral in de 1e helft, maar het is heel moeilijk om echt kansen te creëren tegen een stevig Atletico-blok. In de 2e helft hadden zij meer overwicht. Maar wij pakten onze momenten. Die zijn heel belangrijk in de Champions League."



Mignolet smoorde de momenten van Atletico in de kiem: "Simon is een topkeeper, al vanaf de dag dat hij hier kwam. En dat heeft hij vanavond opnieuw bewezen."



Odoi: "Grotere stunt dan 0-4 in Porto"

"Dit was weer een schitterende avond in de Champions League. We kunnen alleen maar blij zijn met het resultaat en zeker ook met de manier waarop."



Is dit een grotere stunt dan de 0-4 in Porto? "Ja. We hadden een beetje geluk dat we de nul hielden. Maar Atletico staat net iets hoger aangeschreven."

Sowah: "Beloond voor ons harde werk"

Bij heel wat fans en volgers was er ook wat ongeloof na de knappe match van Brugge. Ook bij Kamal Sowah, de maker van de 1-0. "Ik weet niet hoe ik dit kan uitleggen. Dit is iets geweldigs voor ons, we hebben er hard voor gewerkt, het is verdiend."



"Met de manier waarop we speelden, wist ik wel vooraf dat dit mogelijk was."



Hoe kwam die goal tot stand? "Ik deed een 1-2 met Jutgla en liep diep, de bal kwam naar mij toe en ik had hem maar binnen te tikken. Het is geweldig om in een competitie als deze een doelpunt te maken."



"De ambiance deed ook heel veel. De fans hebben ons geholpen. De viering met de fans is mooier dan mijn goal. Zij waren er voor ons en wij als team voor hen."



Met 9 op 9 is de volgende ronde binnen? "Daar mogen we niet aan denken. We moeten het gewoon match per match bekijken en in onszelf geloven."

Sylla: "Coach zei bij de rust: "Geloof erin!""

Abakar Sylla was weer een rots in de defensie op een "magnifieke avond": "De score stemt ons tevreden, we zijn trots op onze prestatie. Als voetballer zijn wedstrijden als deze een droom."



Wat zei de coach tijdens de rust? "Wat hij altijd zegt: "Geloof erin!" We hebben gedaan wat moest en zijn daarvoor beloond. We gaan nu hard trainen om het vervolg voor te bereiden."

Jutgla: "Plan van de staf goed uitgevoerd"