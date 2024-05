"Opluchting" is het codewoord bij Union na langverwachte prijs: "Niemand zal zich manier waarop herinneren"

Wat doet het deugd om eindelijk een felbegeerde prijs te pakken. Bij Union is er vooral opluchting te bespeuren na de bekerwinst. In drie seizoenen waarin de Brusselse club dicht bij zilverwerk kwam, is het dan toch gelukt. "We schreven geschiedenis vandaag", probeert Christian Burgess zijn emoties onder woorden te brengen na de match.

"Wat een opluchting!", klinkt het bij zowel bij Christian Burgess als Alessio Castro-Montes meteen na de bekerfinale.

"We hebben afgezien op het einde, maar enkel het eindresultaat telt. Het was echt vechten voor elke bal", deelt die laatste.

"We probeerden elke aanval van Antwerp uit onze zestien te weren. En ach, niemand zal zich over een paar jaar herinneren op welke manier we de Beker pakten."

Ook Burgess weet dat het spelniveau - vooral in het slot - niet torenhoog was. "Als we naar verlengingen gingen, wist ik niet wat er zou gebeuren", lacht de verdediger.