De vierdelige lofzang van Eddy Snelders voor Club, na de historische triple: "Dit overkomt normaal alleen City en Bayern"

Lof voor de 9 op 9: "Maar mag geen eindpunt zijn"

"Dit is heel straf", opent Eddy Snelders. "Een unieke gebeurtenis naar Belgische normen. Het is nu al een campagne die we moeten koesteren. Maar het mag wel geen eindpunt worden voor Club. Je hebt nog altijd een punt nodig, hé."

Meestal overkomt zo’n situatie alleen clubs als Manchester City en Bayern München. Eddy Snelders

"Eigenlijk is het ongezien dat je dat na 3 speeldagen al kunt zeggen. Meestal overkomt zo’n situatie alleen clubs als Manchester City en Bayern München. Nu slaagt een ploeg uit ons land daar gewoon in. Da’s een straffe toer."

Lof voor koningskoppel Jutgla-Sowah: "Wat een progressie"

“Aanvallend was Jutgla voor mij de grote uitblinker. Hij wilde zich nog eens tonen aan zijn landgenoten en heeft dat ook gedaan. De Spanjaard was goed voor enkele knappe acties, een assist en een doelpunt. Jutgla bracht Atletico in moeilijkheden door constant te bewegen."

Na een moeilijk eerste seizoen en een mislukte uitleenbeurt aan AZ was Sowah toch een groot vraagteken. Eddy Snelders

"Ook zijn aanvalspartner Sowah blijft verbazen. Hij zette de aanval van zijn goal zelf mee op en kon zich als enige nog goed positioneren. Het is indrukwekkend om zien wat voor progressie de Ghanees heeft gemaakt. Na een moeilijk eerste seizoen en een mislukte uitleenbeurt aan AZ was Sowah toch een groot vraagteken. Onder Hoefkens houdt hij zelfs recordaankoop Jaremtsjoek uit de ploeg."

Lof voor Mignolet: "Voor mij de Gouden Schoen"

"Voor de derde Europese match op rij was Simon Mignolet wedstrijdbepalend. Oké, de spitsen van Atlético misten wat scherpte, maar de doelman van Club moest ook geregeld tussenkomen."

Als je zag wat Mignolet in de play-offs presteerde… En nu profileert ie zich opnieuw. Eddy Snelders

"Voor mij mag Mignolet straks de Gouden Schoen winnen. Als je zag wat hij in de play-offs presteerde… En nu profileert ie zich opnieuw. Meestal krijgen keepers de prijs van beste doelman, maar niks meer. Nu mag én moet Mignolet aanspraak maken op meer."

Lof voor Hoefkens: "Op juiste momenten de goeie keuzes"

"De verdienste van Carl Hoefkens bij dit Club is heel groot. Vergeet niet dat de competitiestart moeilijk was en de situatie ondankbaar. Door de landstitel kon Hoefkens eigenlijk bijna niet beter doen. Ondanks dat hij nog niet de grote autoriteit heeft als trainer, lijkt hij daar toch in te slagen."

Hoefkens heeft zijn ploeg gevonden en moet nu gewoon nog bepaalde accenten verleggen. Eddy Snelders