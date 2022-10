De ridicule inval-soap rond Griezmann: straks weer in minuut 61 langs de lijn in Brugge?

Nog niet zó lang geleden was Antoine Griezmann een van de meest begeerde spelers op de planeet. Zo goed dat hij in 2016 enkel het goddelijke duo Ronaldo-Messi voor zich moest laten bij de Ballon d’Or. Op sociale media ging de Fransman wekelijks viraal met zijn gekke Fortnite-dansjes na een goal. En herinnert u zich nog de lange soap rond zijn keuze tussen Atlético en Barça? De uitkomst zag de voetbalwereld in de fel gehypte docu “La Décision”. Tijden zijn veranderd. Tegenwoordig is Griezmann zowel op het veld als in X-factor voorbijgesneld door fenomenen als Mbappé en Haaland. Zijn passage in Camp Nou draaide uit op een enorme teleurstelling. En dus tracht de spits al sinds vorig seizoen zijn carrière te herlanceren bij oude liefde Atlético.

De 50%-clausule

Alleen ging Griezmann de voorbije maanden niet meer viraal met zijn dansjes, wel met de opvallende (en consequente) timing van zijn invalbeurten. In de eerste zes wedstrijden van het seizoen mocht de Fransman - vorig seizoen bijna altijd titularis - pas vanaf minuut 61 opdraven. Snel bleek een contractkwestie aan de oorzaak te liggen.



De huurdeal met Barça bevat namelijk volgende clausule: als Griezmann 45 minuten speelt in minstens de helft van de wedstrijden (tijdens de volledige huurperiode van 2 seizoenen) moét Atlético hem definitief overkopen voor 40 miljoen euro. Gezien de statistieken vorig seizoen - Griezmann speelde toen in 80% van de matchen minstens 45 minuten - leek dat een formaliteit te worden. Tot de boekhouder en sportief directeur in Madrid de alarmbel luidden. Want 40 miljoen voor een straks 31-jarige spits op de dool is wel erg veel, niet? Zeker voor een club die in flinke financiële moeilijkheden zit door een totale loonlast van ruim 200 miljoen. Atlético dacht deze zomer eerst dat Barça - er financieel nóg erger aan toe - vlotjes zou instemmen met een lagere transfersom. Maar de Catalanen plooiden niet, ervan overtuigd dat de clausule sowieso geactiveerd zou worden. Tot Atlético-trainer Diego Simeone zijn poulain plots enkel nog begon te gebruiken na minuut 60. Waardoor het percentage gespeelde matchen geleidelijk richting de 50% begon te dalen. Alleen in de derby tegen Real maakte de coach een uitzondering door Griezmann aan de aftrap te brengen.



Speler van de Maand

Het is een ridicuul rondje gepoker met weinig winnaars. Zeker omdat Griezmann dit seizoen van groot belang is voor Atlético als supersub. Zo scoorde de aanvaller tegen Porto de winnende treffer in minuut 111. Voor de socio's van Atlético volstond het om Griezmann tragikomisch genoeg uit te roepen tot “Speler van Maand”.