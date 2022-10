Hoefkens gelooft in kansen Club: "Atletico is heel gevaarlijk, dus het is weer een test"

"Als club zetten we stappen", zei de T1 van de Bruggelingen. "Het geloof in de volgende ronde van de Champions League is er absoluut."

"Dat was er de voorbije jaren niet altijd. Natuurlijk spelen we tegen de absolute top. Maar als we een goede dag hebben maakt het niet uit wat de andere ploeg daar tegenover stelt. Het is fantastisch om te zien hoe ver we al zijn gekomen."

"Atletico Madrid is een heel gevaarlijke ploeg", ging Hoefkens verder. "Ze hebben enorm veel kwaliteiten. Voor ons als club is dit een volgende grote test. We zetten stappen in het benaderen van zulke wedstrijden."

"Tegen Leverkusen thuis deden we het goed. In Porto was het weer helemaal anders. Daar, in een vijandig stadion, het balbezit opeisen, was een gigantische stap. Nu komt er weer een nieuwe uitdaging aan."