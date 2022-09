Hans Vanaken: "6 op 6 is een heel goeie start, maar nu volgt belangrijk tweeluik"

"Het dringt stilaan door", vertelt Hans Vanaken na een korte nacht, vlak voor de terugreis naar België. "We hebben gisteren nog even genoten van de zege, vandaag mag dat ook nog."

"Het was een geweldige avond. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Alles zat ook mee. Dan krijg je zo'n historisch resultaat."

Met 7 gewonnen matchen op rij lijkt Club Brugge de jongste weken onder stoom te komen. "Veel jongens zijn later toegekomen en het is normaal dat je even tijd nodig hebt om op te bouwen, fysiek en mentaal", zegt Vanaken over de moeizame seizoensstart.

"Zelf zijn we daar altijd rustig onder gebleven. We zijn elke week beter geworden. Dit was een referentiematch, het was op alle vlakken heel goed. Nu wordt het zaak om dat door te trekken."

Opvallend: Club Brugge hield zowel tegen Leverkusen als Porto de nul. "In de matchen die we vorig jaar wonnen, slikten we meestal nog een tegengoal. Het is fijn om nu de nul te kunnen houden, ook in de competitie. Dat zijn positieve zaken waarop we kunnen bouwen."

"Met 6 op 6 zijn we heel goed gestart, maar we moeten rustig blijven. Nu volgt een belangrijk tweeluik tegen Atletico. Als je daarin 2x verliest, ziet het er weer heel anders uit. We moeten rustig blijven en focussen op onze job zoals we dat de voorbije twee matchen ook gedaan hebben. En dan zien we wel."

"Of onze kern sterker is dan vorig jaar? Dat is moeilijk om te vergelijken, maar ik denk dat we wel een heel brede kern hebben, met veel wisselmogelijkheden zonder aan kwaliteit in te boeten. Dat is goed voor de concurrentie, het houdt iedereen scherp. We hebben een heel goeie kern voor dit seizoen."