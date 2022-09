Wim De Coninck is lyrisch na Porto-Club Brugge: "Die zege gaat de geschiedenisboeken in"

Met een klinkende 0-4-overwinning in Porto heeft Club Brugge gisteravond grote sier gemaakt op het kampioenenbal. Ook Pickx Sports-analist Wim De Coninck was danig onder de indruk. "0-4 winnen in Porto? Dat had ik echt niet verwacht", geeft De Coninck grif toe.

Wim De Coninck had vooraf al enig optimisme waargenomen bij Club Brugge. "Maar winnen bij Porto, daar had ik eerlijk gezegd toch mijn bedenkingen bij. Ik vond Club eigenlijk wat blufferig vooraf", moet De Coninck bekennen. "Porto is toch een club met een geweldige thuisreputatie. In de Portugese competitie heeft het thuis al 2 jaar niet meer verloren en in de Champions League alleen tegen 3 toppers. Dus wat Club Brugge gedaan heeft in Porto, dat had ik echt niet verwacht." "Ik was erbij toen Club enkele jaren geleden met 0-4 won in Monaco, maar dat was toen min of meer te voorspellen. Het was een zieltogend Monaco, dat onderaan stond in de competitie en waar niks lukte. En net als toen won Club gisteren probleemloos met 0-4, alleen was het dit keer wel tegen Porto. Dat is echt een stunt."

"Met zo'n uitslag en met zo'n goed voetbal gaan winnen bij een club met zo'n sterke thuisreputatie, dat is een overwinning om nooit te vergeten. Dat gaat de geschiedenisboeken in, zeker in Brugge. Het was een historische zege." "Winnen van Leverkusen vond ik ook al een krachttoer. Die ploeg won gisteren met goed voetbal wel van Atletico. Club Brugge heeft eigenlijk zowel Leverkusen als Porto van goed voetbal gehouden. Dat is toch wel heel erg sterk." "Het is nog 4 matchen, maar eigenlijk moet je nu wel de ambitie durven uit te spreken om bij de eerste twee te eindigen in de poule. Ook als je kijkt naar het voetbal van Club en de flow waarin het nu zit. Als ze deze vorm kunnen aanhouden, ziet het er heel goed uit."

"Hoefkens heeft Club op de rails gekregen"

Wim De Coninck zag gisteravond veel uitblinkers bij Club Brugge. "Eigenlijk alleen maar uitblinkers", zegt hij. "Ze houden voor de 2e keer de nul, daar is Mignolet ook deels verantwoordelijk voor. Hij had 2 superreddingen, waarvan één bij de 0-1. Daar vermeed hij dat Porto weer in de match kwam." "Ook de verdediging, normaal regelmatig met zijn drieën, was secuur in een viermansdefensie. Daarvoor stond een ijzersterk middenveld met Onyedika en Nielsen, twee aankopen die er relatief laat bijgekomen zijn." "Ik zag ook een super Vanaken, die op zijn manier outstanding was. Bij hem valt het allemaal niet meer zo op, omdat we hem al zo lang kennen. Maar hij was heel sterk. En dan was er ook nog Jutgla, die verkozen werd tot Man van de Match."

