Opvallend kalme Hoefkens: "Als puzzelstukjes in elkaar vallen, kom je tot zo'n resultaat"

Het tij lijkt gekeerd voor Carl Hoefkens. Na een 15 op 15 volgt een 6 op 6 in de Champions League, gekroond met een doelpuntenfeest in Porto. Vier keer mocht de Brugse trainer juichen, al weigerde hij dat tijdens de wedstrijd te doen: "Als je te euforisch bent, mis je te veel waar je later op kunt inspelen."

"Overtuigd dat we een resultaat konden halen"

Ook voor Carl Hoefkens was de overwinning een gedroomd scenario, al hield hij er wel vooraf rekening mee: "Je hoopt dat je spelers je plan zo goed mogelijk uitvoeren en wanneer je ziet dat tijdens de wedstrijd alle puzzelstukjes in elkaar vallen, kom je tot zo'n prestatie." "Ik was overtuigd dat we een resultaat kunnen halen, dat had ik ook vooraf gezegd. Maar dat het resultaat zo uitgesproken zou zijn, dat had niemand verwacht."



Het oprechte geloof in ons kunnen is er: misschien is het wel geen stunt als wij alles goed uitvoeren? Carl Hoefkens, trainer van Club Brugge

"We willen elke wedstrijd winnen en ik ben heel blij dat de spelers daar zo goed in meegaan. Het oprechte geloof in ons kunnen is er, we doen niet alsof. Misschien is het wel geen stunt als wij alle details goed kunnen uitvoeren?"



"Spelers begrepen de tactiek zonder te trainen"

Het deed de Brugse trainer vooral plezier dat zijn spelers goed hadden opgelet bij de tactische les. "Het vergde veel energie, maar ze hebben hun les geleerd. Want erop trainen kon niet. En dat maakt de overwinning nog mooier."

"Porto had moeite met onze pressing. Onze verdedigers speelden hoog, onze aanvallers duwden door en in balbezit moesten we zien onder hun druk uit te komen en de ruimte te zoeken achter de defensie. Dat hebben we goed gedaan."

Iemand uitlichten wilde Hoefkens niet: "Ik ben tevreden over alle spelers. Ook over degene op de bank en die naast de selectie vallen, want zij pushen de andere spelers naar een beter niveau."

"Emoties uitschakelen om in te spelen op omstandigheden"

Net als in de wedstrijd onderdrukte Hoefkens voor de pers stoïcijns zijn emoties: "Ik probeer zoveel mogelijk om de emoties achterwege te laten. Er kunnen heel veel dingen gebeuren na een doelpunt, zowel voor als tegen."

"Als je te ontgoocheld of te euforisch bent na een doelpunt mis je als coach te veel. Ik wil bewust kijken hoe alle spelers reageren, hoe de staf reageert en hoe het stadion reageert. Daar kan je dan op inspelen en dat vind ik heel belangrijk."

Ik wil bewust kijken hoe alle spelers reageren, hoe de staf reageert en hoe het stadion reageert. Carl Hoefkens, trainer van Club Brugge

Maar dat wil niet zeggen dat Hoefkens een koele kikker is: "De ontlading is er al geweest in de kleedkamer: een absoluut gevoel van tevredenheid en die is ook nu aanwezig, ook al valt het niet zo op."

"Gedrag Sylla is een item"

Carl Hoefkens heeft in zijn vroegere jaren als jeugdtrainer bij Club heel wat jeugdzondes mogen meemaken. Toch keurt hij het gedrag van Sylla bij zijn noodgedwongen wissel af: "Het is wel een item voor mij."

"Als hij door zijn gedrag een tweede gele kaart pakt, dan brengt hij de overwinning van de ploeg in het gevaar. Al begrijp ik zijn teleurstelling en die loof ik, net als de stappen die hij zet en de manier, vol lef, waarop hij als jonge speler durft te spelen."