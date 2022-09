Mignolet glundert: "We hebben een volgende stap gezet in ons Europees verhaal"

6 op 6, twee keer de nul gehouden, 5 keer gescoord. Club Brugge kan na twee speeldagen in de Champions League een perfect rapport voorleggen.

"We hebben een nieuwe stap gezet in ons Europees verhaal", zei doelman Simon Mignolet. "Om die stap te zetten moet je heel goed verdedigen. We hebben twee keer op een rij de nul gehouden. En dan scoren we nog 4 keer in Porto... Een geweldig resultaat."

"In de eerste helft ging het nog moeilijk, maar scoren we op het goede moment. Na de 2e en 3e goal is de match dood. Dit is een mooie avond om deel uit te maken van Club Brugge."

Met 6 op 6 zet Club Brugge een grote stap naar Europese overwintering, misschien zelfs in de Champions League. "We hebben een nieuwe stap gezet", beaamt Mignolet. "Niemand had verwacht dat we alleen op kop zouden staan."

"Ook onze vorige campagnes begonnen we goed, maar 6 op 6 is wel heel erg mooi. Twee overwinningen betekent evenwel niet dat je al gekwalificeerd bent. De zege van Leverkusen tegen Atlético toont dat iedereen van iedereen kan winnen."