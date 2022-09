Een enorme leegte, maar met Conceiçao zowaar als constante: Club-tegenstander Porto doorgelicht

Hoe sterk is de kern van Porto?

Club hoeft overigens twee absolute sterkhouders van Porto niet te vrezen. Balkunstenaar Otavio staat aan de kant met een ribblessure en sluipschutter Mehdi Taremi is geschorst.

Op inkomend vlak bleef het bij Porto relatief stil. Slechts twee van de zes aanwinsten worden aan de aftrap verwacht. David Carmo, voor 20 miljoen overgekomen van Braga, is samen met de onverslijtbare Pepe de tandem centraal achterin. En Stephen Eustaquio, weggeplukt bij Paços Ferreira, wacht de ondankbare taak om zijn voorgangers te doen vergeten.

Hoe is het nog met Sergio Conceiçao?

En natuurlijk duldt Conceiçao nog steeds geen tegenspraak of verslapping. Enkele jaren geleden zette hij voetbalicoon Iker Casillas zonder verpinken op de bank. Naar verluidt omdat de Spaanse legende iets te veel op zijn telefoon tokkelde tijdens besprekingen.

Conceiçao is een constante geworden bij FC Porto. Zijn resultaten zijn dat eveneens: de voorbije jaren eindigde hij met de Draken afwisselend op plek één en twee.

Gezien zijn karakter en trainersverleden zal het voor velen een verrassing zijn. Oude bekende Sergio Conceiçao is ondertussen al vijf jaar coach van FC Porto - een statistiekje dat geen enkele trainer in België kan voorleggen.

Hoe is Porto aan het seizoen begonnen?

Ondanks vijf zeges in zes competitiematchen maakte Porto toch nog geen verpletterende indruk. Oké, er waren ruime zeges tegen onder meer Sporting en het nipte verlies in de dolle Champions League-opener bij Atletico Madrid (2-1, met drie goals in blessuretijd).

Maar daartegenover stonden ook nipte overwinningen en een kwalijke nederlaag tegen Rio Ave.



Door het vertrek (of ontbreken) van sterkhouders is Conceiçao nog wat zoekende om zijn collectief op het niveau van vorig jaar te krijgen. Vooral met het middenveld dus als grote puzzel, van waaruit er veel openingen gevonden worden tegen goed georganiseerde ploegen.

Club hoopt dat dat nog even zo blijft.