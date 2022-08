Uw opvallende loting voor Club Brugge: liefst weerzien met De Ketelaere, PSG minst populair

Opgelet: ploegen van hetzelfde land kunnen elkaar niet treffen in de groepsfase. Een groep met Manchester City én Liverpool is dus bijvoorbeeld niet mogelijk.

Onze lezers kregen zelf ook de kans om hun favoriete poule voor Club Brugge samen te stellen.

In pot 1 was er een duidelijke voorkeur voor AC Milan (23%) en dus een weerzien met recordtransfer Charles De Ketelaere. Ook een "revanche" tegen Manchester City blijkt populair (16%), net als de makkelijkste tegenstader Eintracht Frankfurt (15%). Opvallend: de sterren van PSG hoeven voor u niet opnieuw langs te komen (5%). Zij zijn de minst favoriete optie in pot 1.

Uit pot 2 staat FC Barcelona (26%) met stip bovenaan. Gevolgd door Liverpool (22%), de grootmacht waar veel Club-fans nauwe banden mee onderhouden. Een andere Engelse topclub, Chelsea, is veel minder populair met 5% van de stemmen.

Pot 3 dan. Blijkbaar is er veel interesse voor citytrips naar Milaan, want daar prijkt Inter (26%) met grote voorsprong aan kop. Omwille van Romelu Lukaku? Bijzonder: de op één na favoriete tegenstander is Sjachtar Donetsk (15%). Benfica (7%) hoeft voor u niet langs te komen.