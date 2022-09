Club Brugge moet komaf maken met kwalijke Jan Breydel-statistiek om valse start te vermijden

De statistiek is te opvallend om te negeren. In zijn laatste vijf Champions League-campagnes - met in totaal 15 thuismatchen - legt Club Brugge bloedrode thuiscijfers voor. Amper 8 op 45 en één overwinning: in 2020 tegen Zenit Sint-Petersburg.

Oké, blauw-zwart kreeg de voorbije jaren enkele serieuze kleppers over de vloer. Onder meer Manchester City, PSG en Real Madrid passeerden in Jan Breydel. Al waren met Kopenhagen, Lazio en Galatasaray ook haalbare kaarten te gast.