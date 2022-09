Jan Breydel kolkt: Club Brugge maakt droomstart in de Champions League tegen Leverkusen

Club Brugge - Leverkusen in een notendop:

Enorme blunder van doelman Hradecky

Club Brugge moest volgens Mignolet vooral op verdedigend vlak progressie maken in de Champions League. Net als vorig jaar 20 in het mandje krijgen, wilde de doelman natuurlijk achterwege laten. Het begin van de partij was dan ook evenwichtig. Bij beide ploegen, met Leverkusen als gewond dier, primeerde de organisatie.



Dat resulteerde in een laag tempo. Diaby was wel de man die voor het gevaar zorgde. 1 keer was hij er dicht bij, maar Mignolet duwde het schot prima tegen de paal.

Dan ging het zijn collega aan de overzijde minder goed af. Sylla kopte een hoekschop op doel en Hradecky duwde het leer zelf in eigen doel. Een enorme blunder van de doelman van Bayer Leverkusen.