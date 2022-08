CL-loting met potentieel voor Club Brugge: Atletico, Porto en Leverkusen komen naar België

clock 19:18 19 uur 18. Karim Benzema klopt de Belgen. De trofee als UEFA Speler van het Jaar is zoals verwacht naar Karim Benzema gegaan. Hij blijft Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois voor. . Karim Benzema klopt de Belgen De trofee als UEFA Speler van het Jaar is zoals verwacht naar Karim Benzema gegaan. Hij blijft Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois voor.

clock 19:00 19 uur . In Ibrox Park maken ze zich op voor heel wat hete avonden. De Rangers zullen spelen tegen Ajax, Liverpool en Napoli. Leuke affiches. Dinamo Zagreb komt bij AC Milan, Chelsea en Salzburg terecht. Maccabi Haifa speelt tegen PSG, Juventus en Benfica en Viktoria Pilzen komt terecht bij Bayern, Barça en Inter. . In Ibrox Park maken ze zich op voor heel wat hete avonden. De Rangers zullen spelen tegen Ajax, Liverpool en Napoli. Leuke affiches. Dinamo Zagreb komt bij AC Milan, Chelsea en Salzburg terecht. Maccabi Haifa speelt tegen PSG, Juventus en Benfica en Viktoria Pilzen komt terecht bij Bayern, Barça en Inter.

clock 18:56 18 uur 56. Club Brugge in groep B. Club ontloopt de Groep des Doods met Bayern, Barça en Inter en komt in groep B terecht bij Porto, Atlético en Bayer Leverkusen. Dit blijft toch een pittige loting. . Club Brugge in groep B Club ontloopt de Groep des Doods met Bayern, Barça en Inter en komt in groep B terecht bij Porto, Atlético en Bayer Leverkusen. Dit blijft toch een pittige loting.

clock 18:55 18 uur 55. Geen Man City voor Club. Niet opnieuw een clash met De Bruyne voor Club Brugge. Kopenhagen komt in groep G terecht. . Geen Man City voor Club Niet opnieuw een clash met De Bruyne voor Club Brugge. Kopenhagen komt in groep G terecht.

clock 18:53 18 uur 53. Het is tijd! Yaya Touré maakt zich klaar voor de teams uit pot 4. Nog even en we weten tegen wie Club Brugge zal uitkomen. Het eerste team uit pot 4 is de Schotse landskampioen Celtic. Zij komen bij Real Madrid, Leipzig en Sjachtor Donetsk terecht. Vervolgens zal Marseille het opnemen tegen Frankfurt, Tottenham en Sporting. . Het is tijd! Yaya Touré maakt zich klaar voor de teams uit pot 4. Nog even en we weten tegen wie Club Brugge zal uitkomen. Het eerste team uit pot 4 is de Schotse landskampioen Celtic. Zij komen bij Real Madrid, Leipzig en Sjachtor Donetsk terecht. Vervolgens zal Marseille het opnemen tegen Frankfurt, Tottenham en Sporting.

clock 18:51 18 uur 51. Pot 3. Groep A: Ajax, Liverpool, Napoli Groep B: FC Porto, Atlético Madrid, Leverkusen Groep C: Bayern, Barcelona, Inter Groep D: Frankfurt, Tottenham, Sporting Groep E: AC Milan, Chelsea, RB Salzburg Groep F: Real Madrid, RB Leipzig, Sjachtar Donetsk Groep G: Man City, Sevilla, Dortmund Groep H: PSG, Juventus, Benfica . Pot 3 Groep A: Ajax, Liverpool, Napoli

clock 18:51 18 uur 51. Inter maakt groep C monsterlijk. Wat een groep. Groep C. Na Barça-Bayern komt daar nu ook nog het Inter van Romelu Lukaku bij. Dit is uiteraard de Groep des Doods. Nu is het de beurt aan Club Brugge en de andere clubs in pot 4. . Inter maakt groep C monsterlijk Wat een groep. Groep C. Na Barça-Bayern komt daar nu ook nog het Inter van Romelu Lukaku bij. Dit is uiteraard de Groep des Doods. Nu is het de beurt aan Club Brugge en de andere clubs in pot 4.

clock 18:47 18 uur 47. Borussia-Belgen tegen De Bruyne. Thorgan Hazard en Meunier gaan op bezoek bij het Man City van De Bruyne in groep G. Ook Sevilla is daar een van de tegenstanders. . Borussia-Belgen tegen De Bruyne Thorgan Hazard en Meunier gaan op bezoek bij het Man City van De Bruyne in groep G. Ook Sevilla is daar een van de tegenstanders.

clock 18:46 18 uur 46. Loodzwaar voor Ajax. Na Liverpool krijgt Ajax ook nog het gezelschap van Napoli. Een bijzonder zware loting. Zorgelijke blikken dan weer bij RB Salzburg en Benfica, de Oostenrijkers komen bij AC Milan en Chelsea terecht en de Portugezen bij PSG en Juventus. . Loodzwaar voor Ajax Na Liverpool krijgt Ajax ook nog het gezelschap van Napoli. Een bijzonder zware loting. Zorgelijke blikken dan weer bij RB Salzburg en Benfica, de Oostenrijkers komen bij AC Milan en Chelsea terecht en de Portugezen bij PSG en Juventus.

clock 18:43 18 uur 43. We pakken meteen door naar pot 3. Dortmund, Napoli en Inter zijn hier de grote namen. . We pakken meteen door naar pot 3. Dortmund, Napoli en Inter zijn hier de grote namen.

clock 18:41 18 uur 41. Pot 1 en pot 2. Groep A: Ajax, Liverpool Groep B: FC Porto, Atlético Madrid Groep C: Bayern, Barcelona Groep D: Frankfurt, Tottenham Groep E: AC Milan, Chelsea Groep F: Real Madrid, RB Leipzig Groep G: Man City, Sevilla Groep H: PSG, Juventus . Pot 1 en pot 2 Groep A: Ajax, Liverpool

clock 18:39 18 uur 39. Bayern-Barça. We kregen als PSG-Juventus, maar Bayern-Barcelona (net zoals vorig seizoen moet niet onderdoen). Meteen de terugkeer ook van Lewandowski in de Allianz Arena. Tot slot krijgen we ook nog AC Milan-Chelsea en Atlético Madrid-Porto. . Bayern-Barça We kregen als PSG-Juventus, maar Bayern-Barcelona (net zoals vorig seizoen moet niet onderdoen). Meteen de terugkeer ook van Lewandowski in de Allianz Arena. Tot slot krijgen we ook nog AC Milan-Chelsea en Atlético Madrid-Porto.

clock 18:39 18 uur 39. Liverpool-Ajax. Nog een affiche om naar uit te kijken! In groep A komen Ajax en Liverpool elkaar tegen. Intussen kennen ook Frankfurt en Man City met respectievelijk Tottenham en Sevilla hun tegenstanders uit pot 2. . Liverpool-Ajax Nog een affiche om naar uit te kijken! In groep A komen Ajax en Liverpool elkaar tegen. Intussen kennen ook Frankfurt en Man City met respectievelijk Tottenham en Sevilla hun tegenstanders uit pot 2.

clock 18:36 18 uur 36. Real en PSG kennen eerste tegenstander. Real Madrid zal het uit pot 2 opnemen tegen RB Leipzig. Daar zal de Champions League-winnaar van vorig jaar toch niet ontevreden mee zijn. In groep H wel meteen vuurwerk met Juventus-PSG. Een groep die Club Brugge misschien toch best kan gaan vermijden. . Real en PSG kennen eerste tegenstander Real Madrid zal het uit pot 2 opnemen tegen RB Leipzig. Daar zal de Champions League-winnaar van vorig jaar toch niet ontevreden mee zijn. In groep H wel meteen vuurwerk met Juventus-PSG. Een groep die Club Brugge misschien toch best kan gaan vermijden.

clock 18:33 18 uur 33. Het begin van deze loting is uiteraard het minst interessant. We weten in welke groep de teams uit pot 1 terechtkomen. Nu maken we ons op voor de teams uit pot 2. Krijgen we meteen Barcelona-City of Chelsea-Bayern? We weten het over een paar minuten. . Het begin van deze loting is uiteraard het minst interessant. We weten in welke groep de teams uit pot 1 terechtkomen. Nu maken we ons op voor de teams uit pot 2. Krijgen we meteen Barcelona-City of Chelsea-Bayern? We weten het over een paar minuten.

clock 18:29 18 uur 29. De teams uit pot 1. Groep A: Ajax Groep B: FC Porto Groep C: FC Bayern München Groep D: Eintracht Frankfurt Groep E: AC Milan Groep F: Real Madrid Groep G: Manchester City Groep H: PSG . De teams uit pot 1 Groep A: Ajax

clock 18:29 18 uur 29. Ajax en Porto zijn de eerste. Ajax is het allereerste team dat uit de loting komt. De Nederlandse landskampioen zit ook meteen in groep A. In groep B komt dan weer de CL-winnaar uit 2004 terecht, namelijk FC Porto. . Ajax en Porto zijn de eerste Ajax is het allereerste team dat uit de loting komt. De Nederlandse landskampioen zit ook meteen in groep A. In groep B komt dan weer de CL-winnaar uit 2004 terecht, namelijk FC Porto.

clock 18:23 18 uur 23. We beginnen eraan! Na 20 minuten verschijnt de Italiaan Giorgio Marchetti op het podium. Hij zal ons zoals dat de traditie is nog eens meenemen door de procedures. Over enkele minuten kennen we de groepen voor de ploegen uit pot 1. . We beginnen eraan! Na 20 minuten verschijnt de Italiaan Giorgio Marchetti op het podium. Hij zal ons zoals dat de traditie is nog eens meenemen door de procedures. Over enkele minuten kennen we de groepen voor de ploegen uit pot 1.