Peter en Aster over CL-groep Club Brugge: "Thuismatch tegen Leverkusen meteen must win game"

"Atletico is dan misschien niet meer het Atletico van een paar jaar geleden, maar er is nog altijd een verschil tussen ver doorstoten in de Champions League en voldoende niveau halen om Club Brugge te kloppen."

"Van Leverkusen wordt bijvoorbeeld gezegd: dat is van het niveau van Club Brugge. Daar zou ik toch geweldig mee oppassen! Leverkusen werd immers nog nooit uitgeschakeld. Van de laatste 9 keer in de Champions League ging het 7 keer naar de 2e ronde, de overige 2 keer stroomden ze door naar de Europa League."

Club Brugge droomt er al een paar jaar van om ooit eens te overwinteren in de Champions League. Vorig seizoen was dat nagenoeg onmogelijk in een groep met Manchester City, PSG en Leipzig.

Eerst noemen ze het 'haalbaar', na een paar duels is dat 'iets minder haalbaar', dan wordt het 'mathematisch kan het nog' en ten slotte is het 'onmogelijk'.

"Doorstoten wordt weer héél moeilijk, zelfs in de EL"

Peter Vandenbempt: "Het is zo'n poule waarvan de ietwat naïeve Belgische voetbalwaarnemer zegt: haalbaar. De goegemeente weet immers niet wie Taremi of Evanilson is. Maar Porto is wel een club die een verdediger koopt van 20 miljoen."

"Haalbaar is trouwens het meest gebruikte woord na een loting - ook al nam Club dat zelf niet in de mond. Naarmate de wedstrijden vorderen, wordt dat 'haalbaar' dan 'iets minder haalbaar'. Daarna is het enkel nog 'mathematisch kan het nog' en ten slotte is het 'onmogelijk' geworden."



"Clubs als Manchester City of PSG kunnen wel eens naar hier komen en zeggen: "Wat is dat hier? Brugge? Pfff!" Ze spelen ongeconcentreerd en je kunt ze eens pakken of een gelijkspel halen. Maar met iemand als Conceiçao (coach van Porto) zal dat niet gebeuren en ook Simeone (coach Atletico) valt nog liever dood."

"De thuismatch tegen Leverkusen is al meteen een must win game", vindt Vandenbempt. "Het lijkt me een goeie zaak dat ze meteen tegen hen beginnen", zegt Aster Nzeyimana. "In de huidige vorm van Leverkusen wil je nu zo snel mogelijk tegen hen spelen."



Vandenbempt: "Wat Elverenberg kan (de derdeklasser die Leverkusen uitschakelde in de beker, red) moet Club Brugge toch ook kunnen? Al zal Leverkusen nu wel wat scherper zijn dan toen."



"Ik denk dan ook dat het voor Club Brugge weer héél moeilijk wordt, zelfs om de Europa League te bereiken." "Akkoord", treedt Aster Nzeyimana hem bij. "Maar het slaagpercentage is toch wat hoger dan vorig jaar."