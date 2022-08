Club Brugge "ziet kansen", Vanaken toch wat teleurgesteld: "Graag iets nieuws gehad"

Hoefkens: "Fantastische uitdaging"

"Het is sowieso een fantastische uitdaging voor mijn spelers om zich in de kijker te spelen op het hoogste niveau. Iedereen kijkt hier hard naar uit."

Mignolet: "Best mogelijke loting op dat moment"

Doelman Simon Mignolet moet geen grote spitsen zoals Erling Haaland of Robert Lewandowski vrezen op het kampioenenbal. De keeper beseft dat Club relatief haalbare tegenstanders treft.





"Dit was de best mogelijke groep op het moment dat er geloot werd", analyseerde Mignolet. "Ik begrijp dat sommige mensen het jammer zullen vinden dat we niet tegen grote sterren spelen. Maar net daarom worden het moeilijke wedstrijden. Iedereen zal elke match gefocust zijn. Bij PSG of een andere sterrenploeg was dat soms anders in het verleden."