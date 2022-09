Mignolet: "Om stap te zetten in Europa, moet het defensief beter en sterker"

Club Brugge begint morgen aan een nieuwe campagne in de Champions League. Blauw-zwart begint met een thuismatch tegen Bayer Leverkusen, een ploeg die niet meteen in vorm is. Maar toch zal het allesbehalve eenvoudig worden, waarschuwen Simon Mignolet en Carl Hoefkens een dag voor de match.

Simon Mignolet heeft al heel wat Europese matchen op zijn teller staan. Hoe warm wordt de doelman nog voor deze nieuwe campagne? "Het innerlijke vuur is er zeker nog", verzekert hij. "Voor elke match die ik mag spelen, in België of in Europa, ben ik nog heel blij. Het is ook gewoon heel leuk om in Jan Breydel te spelen. De fans zullen er ook wel klaar voor zijn." "Ik denk dat we er met de hele kern naar uitkijken, we willen met deze groep een mooi nieuw verhaal schrijven in Europa. Ik kan met mijn ervaring ook een meerwaarde zijn voor de jongere spelers, voor de jongens die voor mij staan, zoals Abakar Sylla." "Bij Leverkusen zit toevallig ook Kossounou in de spelerskern. Hem heb ik ook leren kennen vanaf zijn eerste stappen. Dat doet me wel iets, en het is ook een deel van mijn job."

Club Brugge begint er opnieuw met ambitie aan. Wat moet er dan anders dan in de voorbije campagnes? "Om ervoor te zorgen dat we kunnen doorstoten in Europa, in de Champions of de Europa League, denk ik dat we nog beter moeten verdedigen", vindt Mignolet. "Voetballend en aanvallend hebben we al mooie dingen gedaan in de Champions League, maar we moeten beter en sterker verdedigen. We hebben de afgelopen weken in de eigen competitie al goede stappen gezet met de 12 op 12 en een clean sheet vorig weekend. Maar in Europa is het hebben van een goede basis nog belangrijker. We hebben er hard op getraind en dat moeten we nu laten zien." Ook niet onbelangrijk in dat verhaal is misschien wel Boyata. "Ook hij is niet enkel op basis van zijn kwaliteiten in het spel een meerwaarde voor onze defensie. Hij heeft ook veel ervaring en kan praten met bepaalde jongens. Zo kan hij voor rust zorgen en extra defensieve stabiliteit."

Hoeveel vertrouwen heeft Mignolet dan in een goede afloop? "In deze groep zal iedereen aan elkaar gewaagd zijn, het zal van kleine details afhangen." "Het zijn drie moeilijke tegenstanders. Ik denk dat we in elke match een kans hebben als wij op ons hoogste niveau spelen. Maar zij zullen ook telkens top willen zijn. Als je tegen het grote Real of PSG speelt, dan kan je wel eens geluk hebben dat zij die match te licht opnemen, dat zal hier niet gebeuren." "We hebben vandaag de analyse gemaakt van Leverkusen. Het zijn voor de buitenwereld misschien niet de grootste namen, maar ze hebben zeker kwaliteit en kunnen gevaarlijk zijn, zeker in de omschakeling."

Carl Hoefkens: "Slechte start van Leverkusen wil niets zeggen"