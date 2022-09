Ruud Vormer ontbreekt op Europese spelerslijst van Club Brugge

Komende week gaan de groepsfases van start in de Europese bekercompetities en daarvoor moesten de deelnemende teams vrijdag hun selecties indienen bij de UEFA.

Op die 25-koppige lijst ontbreekt de naam van Ruud Vormer. Bij de middenvelders vinden we wel de namen van onder meer Eder Balanta, nieuwkomer Raphael Onyedika en jeugdproducten Lynnt Audoor en Cisse Sandra terug.

Club Brugge opent woensdagavond zijn campagne met een thuiswedstrijd tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Ook Atletico Madrid en Porto zijn tegenstanders van Club in de groepsfase.

De 34-jarige Vormer kwam dit seizoen nog maar in drie duels in actie voor blauw-zwart: twee keer in de competitie en in de Supercup tegen AA Gent. De voorbije vier duels haalde hij de wedstrijdselectie van Carl Hoefkens niet meer. Hij heeft nog een contract van 1 seizoen bij de Belgische kampioen.