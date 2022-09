Franky Van der Elst: "Weinig overtuigend Club Brugge, maar 3 punten maken veel goed"

De euforie was groot gisteren in Jan Breydel, de fans genoten eindelijk nog eens van een thuiszege in de Champions League. Maar het spel dat Club Brugge op de mat legde, was minder indrukwekkend. "Het was weinig overtuigend", zag ook analist Franky Van der Elst. "Maar ze halen wel het resultaat dat iedereen hoopte dat ze konden halen."

8 op 45, dat was de balans voor Club in zijn laatste 15 thuismatchen van de Champions League. De laatste thuiszege dateerde van 2 jaar geleden tegen Zenit. In een groep met Leverkusen, Atletico Madrid en Porto moest gisteren thuis gewonnen worden.



"Die 3 punten maken op Champions League-niveau redelijk veel goed", zag Van der Elst het mindere spel door de vingers. "Eindelijk was er nog eens die thuisoverwinning."



"De eerste helft vond ik zeker nog oké, maar wel zonder kansen te creëren. Die had Leverkusen ook niet echt, eigenlijk maar 1 met de redding van Mignolet en de bal op de paal. Er waren wel nog wat pogingen, vooral van Leverkusen. Op het einde van de eerste helft viel onverwachts dat doelpunt."



"Het eerste kwartier in de 2e helft was nog oké, maar vanaf toen was het vooral Leverkusen dat op zoek ging naar een doelpunt. Club kwam toen fel onder druk en kon er nog te weinig uitkomen, ook omdat er voorin te weinig balvastheid was."



"De ploeg kon niet meer opschuiven vanuit balbezit en moest heel vaak op de rand van de eigen 16 kamperen."



"Maar beginnen met 3 punten in wat je een evenwichtige groep kunt noemen, is eigenlijk heel goed", besluit Van der Elst. "De verliezers van gisteren, Leverkusen en Porto, komen bij de volgende wedstrijd toch al serieus onder druk."

"In Porto beter en dreigender zijn aan de bal"

Aanvallend had Brugge niet veel in de pap te brokken. "Maar dat ligt niet alleen aan de aanvallers. Leverkusen begon in de eerste minuten met redelijk wat druk op de balbezitter, maar ging door de verdienste van Club geleidelijk aan wat lager voetballen."



"Het was alleen moeilijk om door dat compacte, Duitse blok te komen. Club probeerde wel, er was wat diepgang vanaf de kanten. Maar de ruimte in de rug werd nooit gevonden."



"In de tweede helft was het balbezit niet meer voor Club Brugge. De bal was voor Leverkusen en Club moest achteruit."



Volgende week in Porto moet dat beter. "Je gaat niet een uur lang op je eigen helft of je eigen 16 hangen, dan wordt het moeilijk om een resultaat te halen."



"Als collectief zal je aan de bal beter moeten zijn dan gisteren. Al kan je altijd wel overeind blijven, ik vond dat Club het achterin wel goed deed en weinig kansen weggaf. En Mignolet zat zeker weer op zijn hoog niveau. Maar daar alleen kan je niet op rekenen. Je moet ook beter en dreigender zijn aan de bal."



"De mindset gisteren was oké: trachten aan te vallen. Als je alleen denkt aan verdedigen, loopt het slecht af."

"Onder de indruk van Sylla"

De jonge verdediger Abakar Sylla was de man van de match, onder andere met zijn goal, maar ook sturend in de defensie. "Ik vond hem ook al in de competitie goed spelen, met heel veel rust en lef aan de bal. Die lijn trok hij door op Champions League-niveau."



Het was het debuut van Sylla op het kampioenenbal. "Hij was op geen foutje te betrappen en zijn doelpunt was de kers op de taart."



"Wat ik me vooral ook herinner is die actie in de 85e minuut, waarbij hij de bal onderschept in de eigen 16 bijna op de achterlijn en aan een rush begint die eindigt op de helft van Leverkusen tussen 3, 4 mensen aan de zijlijn. Waarbij hij er ook nog in slaagt om iemand te poorten en er nog een ingooi of overtreding aan overhoudt. Dat was indrukwekkend, dat je dat op dat moment durft te doen."



"Club heeft Koussounou voor veel geld verkocht aan Leverkusen, maar als de ontwikkeling van Sylla zich doorzet, zou het wel eens kunnen dat die daar los overgaat. Zijn competitie- en Champions League-debuut moet een vervolg krijgen natuurlijk, maar zijn interview na de match klonk alvast heel volwassen."



Abakar Sylla.