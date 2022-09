En toen was er plots de Sylla-hype bij Club Brugge: "Wat er nu op hem afkomt, is een valkuil"

Simon Mignolet was opnieuw indrukwekkend, de zege tegen Leverkusen eigenlijk historisch. En toch ging het na afloop bijna alleen over matchwinnaar Abakar Sylla. Een lofzang uit de catacomben van Jan Breydel, waar ze zich wel hoeden voor de hype: "Gelukkig is het een hele realistische jongen."

Zijn naam galmde na afloop aan 100 decibel door het stadion. Van de UEFA mocht hij meteen de fonkelende trofee van "Man of the Match" in ontvangst nemen. En dan was er nog alle lof van zijn trainer en ploegmaats. Eén match op het allerhoogste niveau katapulteerde Abakar Sylla dinsdagavond meteen in een toekomstige ster. Bij rechtenhouder VTM bleef de Ivoriaan zelf nog relatief rustig onder de omstandigheden: "Dit doet veel plezier", vertelde hij. "Dit is iets groots voor mij. Matchwinnaar zijn in mijn eerste Champions League-duel, dat is emotioneel. Ik heb er geen woorden voor."

Opgemaakt bed

Nadien stuurde de persdienst van blauw-zwart de nieuwe chouchou wel niet naar de mixed-zone. Bij Club zijn ze slim genoeg om Sylla niet meteen te verpletteren onder de aandacht. "Want de manier waarop hij nu gehypet wordt, is een potentiële valkuil", waarschuwde trainer Carl Hoefkens op zijn persconferentie. "Er gaan veel mensen op hem afkomen, ploegen zullen interesse tonen en er zal gezocht worden naar verhalen. Bij Club Brugge zijn we erop voorbereid om hem daarin te begeleiden. En gelukkig is het een hele realistische jongen. Als we naar zijn appartement gaan, ligt dat er steeds perfect verzorgd bij. Zijn bed is altijd opgemaakt."

Abakar voetbalt zo stressloos… Alsof hij er al tien jaar staat. Hans Vanaken