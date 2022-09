Ook met dank aan technologie: goal Leverkusen afgekeurd voor teen buitenspel

De foto’s tonen nog eens aan hoe nipt het wel niet was. Met zijn teen stond Jonathan Tah een paar centimeter voorbij Hans Vanaken. Genoeg voor de scheidsrechter om de gelijkmaker van Leverkusen af te keuren.

Vroeger zou het misschien aan de aandacht van de lijnrechter ontsnapt zijn, maar met de semi-automatische buitenspeltechnologie ontsnapt niets meer aan het oog van de VAR.

Sinds dit seizoen maakt de UEFA gebruik van het stukje toptechnologie. Dankzij een chip in de bal en gespecialiseerde camera’s, die 29 verschillende lichaamspunten per speler kunnen volgen, is het mogelijk om buitenspel bijzonder precies aan te geven.