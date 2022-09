Voor 200.000 euro weggeplukt in Ivoorkust, nu is Abakar Sylla de nieuwe diamant van Club Brugge

Een zoekopdracht op het internet levert soms amusante resultaten op. Zo leren we dat Abakar Sylla een LinkedIn-pagina heeft, die mensen meestal gebruiken in de zoektocht naar een job of om te netwerken.

De 19-jarige ruwe diamant kroonde zich tot koning van het kampioenenbal bij Club Brugge. Defensief ijzersterk, onbevreesd in de duels, secuur in het uitvoetballen en ook nog trefzeker net voor rust.

200.000 EURO

De aankondiging van zijn komst ging in september vorig jaar nochtans geruisloos voorbij.

Sylla was dan ook een nobele onbekende, die speelde voor Société Omnisports de l’Armée - een militaire ploeg in zijn thuisland - en in eerste instantie aansloot bij Club NXT.

Het was de scouting van Club Brugge die de complete verdediger op het spoor was gekomen in Afrika. Voor amper 200.000 euro slaagde de landskampioen er vervolgens in om Sylla naar België te halen.