LIVE (21u): Trekt Atalanta, met De Ketelaere in de basis, het thuis wel over de streep tegen Marseille?

"La Dea" met een vat vol vertrouwen

Atalanta staat na hun driepunter in de competitie tegen Salernitana op de rand van een CL-ticket. Italië voert de UEFA-landenranglijst aan en mag daardoor een extra ploeg naar het kampioenenbal sturen.



De club van De Ketelaere staat op gelijke hoogte met AS Roma, maar heeft nog een match tegoed. Al kan het nog heel spannend worden: de ploegen treffen elkaar dit weekend in de Serie A.