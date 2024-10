Ukkel zadelt Herakles op met eerste puntenverlies, Gantoise wint topper bij de vrouwen in hockeycompetitie

Herakles is zijn perfect rapport kwijt in de Belgische hockeycompetitie. Het speelde verrassend gelijk (4-4) tegen Ukkel. Eerste achtervolger Gantoise won de topper tegen Dragons en sluipt dichterbij. Ook bij de vrouwen was Gantoise iets sterker dan Dragons in de strijd om de leidersplaats.

Enkele topaffiches kleurden de 7e speeldag in de Belgische competitie. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen stonden Gantoise en Dragons tegenover elkaar.

Bij de mannen was al snel duidelijk dat Gantoise de betere ploeg was. Pas in de slotseconden kon Braxgata een eerredder maken. Eindstand: 4-1.

Daarmee blijft Gantoise tweede in de stand. Het komt op 3 punten van leider Herakles, dat voor het eerst dit seizoen niet kon winnen.

Na 6 overwinningen op rij was er nu een gelijkspel tegen Ukkel. In een doelpuntenrijk duel werd het 4-4 tegen de voorlaatste in de stand.

Braxgata won de andere topper, thuis tegen de Waterloo Ducks. Het schuift zo mee met Gantoise.