Super Handball League: leider Aalsmeer speelt gelijk bij Sporting Pelt

Sporting Pelt en leider Aalsmeer hebben gisteravond op speeldag 20 in de Super Handball League de buit gedeeld. De wedstrijd in Noord-Limburg eindigde op 29-29. Aalsmeer maakte in de laatste seconden gelijk.

Verder won Bocholt op bezoek bij KRAS/Volendam met 30-34. HUBO Handbal kende minder succes en verloor bij Bevo met 32-27. Eupen zegevierde op verplaatsing bij Hurry-up met 37-39.



Wezet triomfeerde in een Belgisch treffen in de zaal van rode lantaarn Sasja met 29-33. In een Nederlands duel was Houten de betere van de Limburg Lions (43-38).



In de stand staat Aalsmeer aan kop met 34 punten, voor Bocholt op de tweede plaats (32 ptn). KRAS/Volendam (29 ptn) en Wezet (26 ptn) volgen. Pelt (24 ptn) maakt de top vijf vol. Er zijn nog 2 speeldagen in de klassieke fase.