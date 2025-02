Kapitein Simon Ooms (bijna papa) ontbreekt in selectie voor cruciale handbalinterlands tegen Luxemburg

Over twee weken staan de nationale handbalmannen voor een dubbele interland tegen Luxemburg die de poorten van het EK kan openzwaaien of dichtklappen. De Red Wolves zullen het zonder Simon Ooms moeten zien te redden. De kapitein staat op het punt om vader te worden.

Bondscoach Cherif Hamani heeft vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de dubbele interland tegen Luxemburg.

Grootste afwezige in de kern voor de heen- en terugmatch tegen Luxemburg is kapitein Simon Ooms. De cirkelspeler en zijn partner verwachten een eerste kindje.

Stef Jaeken krijgt de eer om Ooms te vervangen. In januari maakte de pivot van Bocholt de oefenstage van de Red Wolves mee, nu zit hij voor het eerst in de wedstrijdselectie.

Op woensdag 12 maart spelen de Belgen om 18.45 u in Luxemburg. Vier dagen later wordt op 16 maart om 14.00 u de return in Hasselt gespeeld.