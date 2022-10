Vader Mignolet enorm trots na krachttoer van zoon: "Zijn grootvaders hadden het moeten zien"

Het was feest in de Brugse kleedkamer. En op de vele vluchten gevuld met fans die vannacht al terugkeerden uit Madrid. Maar zéker ook in Sint-Truiden, bakermat van "Man of the Match" Simon Mignolet.

Vooral in de horecazaak van de doelman beleefden ze twee bijzonder intense uren. Wanneer we vader Stefaan Mignolet een kwartiertje na de wedstrijd opbellen, verontschuldigt hij zich voor het achtergrondlawaai.

"Het is hier wat geweest", lacht hij. "Tien seconden geleden was ik er nog niet goed van. Normaal ben ik altijd vrij rustig, maar dat laatste kwartier… pffff."