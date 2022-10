Nóg straffer dan de CL-finale van Courtois: de cijfers die aantonen dat Mignolet wondermatch keepte

Soms zeggen cijfers alles. Simon Mignolet is bezig aan een fabelachtige campagne in de Champions League - geen doelman kan een beter rapport voorleggen. En dan vooral die climax gisterenavond in Madrid... Statistisch zelfs straffer dan de Champions League-finale van Thibaut Courtois.

Eigenlijk zijn er geen statistieken nodig om de prestatie van Simon Mignolet tegen Atlético te duiden. Iedereen die getuige was van de partij, besefte dat er iets uitzonderlijks aan het gebeuren was. Cijfers kunnen wel rationeler aantonen hoe speciaal de krachttoer wel niet was. Voor doelmannen gebeurt dat best via de "Expected Goals on Target" - het leert hoe groot de kans is dat een schot op doel een doelpunt oplevert.

Wel, op basis van die beschikbare gegevens "voorkwam" Mignolet gisteren 2,72 doelpunten. Ter vergelijking: Thibaut Courtois voorkwam in zijn legendarische gewonnen finale tegen Liverpool 2,6 goals met in totaal 9 reddingen.

Alle 14 reddingen van Mignolet tegen Atlético over twee duels.

Match Aantal saves Expected goals op doel tegen Club - Leverkusen 3 saves 0,60 Porto - Club 4 saves 0,86 Club - Atlético 5 saves 0,95 Atlético - Club 9 saves 2,72 TOTAAL 21 saves 5,13

Als we er ook nog de heenmatch tegen Atlético bijtellen, voorkwam de doelman in totaal 3,6 treffers. Tegen Leverkusen (0,60) en Porto (0,86) was de Rode Duivel eveneens van levensbelang.

Volgens de totaalsom verijdelde de Truienaar op zijn eentje dus meer dan vijf doelpunten in de Champions League.

Alle reddingen van Mignolet in deze campagne.

Dat is een fenomenaal aantal, want in de Champions League komt momenteel geen enkele andere keeper in de buurt van Mignolet. André Onana is de beste tweede met "maar" 3,5 vermeden goals. Daarnaast kan Big Si als enige op het kampioenenbal met vier clean sheets pronken. Manuel Neuer, ook nog ongeslagen, stond gisteren niet onder de lat bij Bayern München. We herhalen het nog eens: soms zeggen cijfers alles.

Speler Aantal saves Goals voorkomen 1. Simon Mignolet (Club) 22 saves 5,1 2. André Onana (Inter) 20 saves 3,5 3. Kamil Grabara (Kopenhagen) 16 saves 2,2 4. Hugo Loris (Tottenham) 11 saves 2,1 5. Thibaut Courtois (Real) 7 saves 1,9