"Mega Mignolet" of "San Simon", maar doelman blijft nuchter: "Ben niet zo voor die bijnamen"

Simon Mignolet was woensdagavond de grote uitblinker in het Champions League-duel met Atletico, maar daar blijft de immer bescheiden doelman van Club Brugge zelf nuchter bij. "Ik probeer mijn werk gewoon zo goed mogelijk te doen", reageert hij een dag na de historische kwalificatie voor de 1/8e finales.

Na een wedstrijd waarin Simon Mignolet werkelijk alles pakte, mochten er in de media enkele blikken superlatieven opengetrokken worden. "Mega Mignolet" of "San Simon", om er maar enkele te noemen. De keeper van Club Brugge heeft de bijnamen maar voor het uitkiezen. "Maar ik ben niet zo voor die namen", lacht hij na een korte nacht in De Ochtend op Radio 1. "Wat me vooral bijblijft, is dat we als Belgische club na 4 speeldagen al gekwalificeerd zijn voor de volgende ronde. Het is datgene wat altijd herinnerd zal worden." "Natuurlijk heb je bij een geweldige collectieve prestatie ook altijd individuele uitschieters. Gisteren was ik dat en ik ben daar ook heel erg blij mee dat ik dit heb kunnen geven aan de club, de supporters en aan het team." "Alles wat er nu nog bijkomt, is uiteraard leuk om te horen, maar het was in eerste instantie vooral kippenvel op het veld. Om dat te mogen beleven op het veld, dat is altijd het mooiste." (lees voort onder de tweet)

"Grote stap vooruit voor het Belgische voetbal"

Ploegmaat Hans Vanaken zei het al voor de match tegen Atletico: Simon Mignolet is eigenlijk te goed voor België. "Ik wil dat niet bewijzen", klinkt het bescheiden. "Ik probeer gewoon zo goed mogelijk mijn werk te doen. Maar het is wel leuk om zoiets te horen van Hans." Mignolet is de enige doelman die zich in de Champions League nog niet hoefde om te draaien. Volgens de keeper is dat ook de verdienste van de hele ploeg én van trainer Carl Hoefkens. "Je kunt dan wel een goeie doelman en een goeie verdediging hebben, maar je haalt geen 4 clean sheets zonder goed tactisch plan en zonder 11 jongens die op het veld staan en hun job allemaal perfect invullen. Dat betekent dat ook de trainer zijn werk heel goed gedaan heeft", weet Mignolet.

Je haalt geen 4 clean sheets zonder goed tactisch plan. Ook de trainer heeft zijn werk heel goed gedaan. Simon Mignolet