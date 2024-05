Topfavoriet Italië rondt succesvol EK in eigen land af met titel in teamfinale

Ook op de slotdag van het EK turnen hebben de Italiaanse gymnastes nog eens voor een feestje in eigen land gezorgd. Italië won de teamfinale voor Groot-Brittannië en Frankrijk. Zo slokte het thuisland 5 van de 6 gouden medailles op in Rimini.

De voorbije dagen was Italië al wat de klok sloeg in Rimini, op de slotdag is daar niets meer aan veranderd.

In de teamfinale stak het thuisland de allerlaatste gouden medaille van dit EK turnen op zak. Manila Esposito, Alice D'Amato en Angela Andreoli hielden de vrouwen van Groot-Brittannië en Frankrijk af.

Het winnende trio kreeg een score van 164.162, exact 2 punten meer dan runner-up Groot-Brittannië. De Françaises eindigden met een notering van 158.796.

Zo kleurt het hoogste schavotje van het podium al voor de zoveelste keer rood-groen-wit. Enkel op de sprong ging de gouden medaille naar een niet-Italiaanse. Daar won de Franse Coline Devillard.