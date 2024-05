Lommel en Deinze houden gelijke tred en laten alles open voor terugwedstrijd in promotiefinale

De promotiefinale kwam traag op gang, het was vooral zoeken naar kansen voor beide ploegen. Lommel bouwde rustig op, Deinze kon niet beter dan terugplooien op hun eigen helft.



De Oost-Vlamingen kwamen een paar keer snufffelen, maar het is veelzeggend dat Lommel doelman De Busser het meest genoemd werd in de eerste helft.



De tweede helft moest voor beterschap zorgen. Die kwam er ook, Vancsa kon de match nieuw leven inblazen. Lommel voetbalde zich mooi door de defensie van Deinze, het Hongaarse talent tikte te bal mooi tegen de netten.



Even zag het er benard uit na de openingsgoal voor de Oost-Vlamingen, maar uit het niets klaarde de zwart-oranje hemel op.



Invaller Sven Braken dook op in de zone van de waarheid en hing de bordjes weer in evenwicht. Deinze leek plots bevrijd te spelen, Lommel begon te klungelen achterin. Opnieuw mochten ze goalie De Busser bedankten voor zijn alert keeperswerk.



Op het einde kon niemand meer het laken naar zich toe trekken. De eindafrekening volgt volgende week zondag om in 16.00u in de Dakota Arena.