Noorse beer Alexander Kristoff brult het luidst in Elfstedenronde, val nekt Gerben Thijssen

Een Noorse oerkreet was kilometersver te horen. Geen wonder, want voor Kristoff was het bijna een jaar geleden dat hij nog eens victorie mocht brullen.

Alexander Kristoff was in de wolken met zijn eerste zegeruiker van het jaar. "Ik heb dit jaar een tijdje moeten wachten op die zege. Maar vandaag is het eindelijk gelukt."



In de klassiekers was de Noor vrij onzichtbaar. "Ik was oké in de aanloop naar de klassiekers, maar ik werd ziek in de Tirreno. Tot en met Parijs-Roubaix voelde ik me niet goed."



"Nu is de conditie wel in orde. Ik zal nog veel koersen rijden en mei en hopelijk volgen er nog meer overwinningen."