Barcelona is furieus en overweegt klacht na VAR-debacle: "Ons is onrecht aangedaan"

Inter won dinsdagavond het Champions League-duel tegen Barcelona met 1-0, maar het had ook anders kunnen lopen. Een doelpunt van de bezoekers werd afgekeurd omdat de VAR handspel gezien had van Ansu Fati. Dat Dumfries in het slot hands beging in de zestien werd dan weer door de vingers gezien.

Het twijfelachtige optreden van de VAR was dan ook hét gespreksonderwerp bij Barcelona na de wedstrijd. Coach Xavi, die tijdens de wedstrijd al een gebaar gemaakt had waarmee hij suggereerde dat Inter scheidsrechter betaald had, was furieus.

"Ik ben verontwaardigd. Er is ons hier onrecht aangedaan. Het was een duidelijke handsbal. De beslissingen van de scheidsrechter hebben het resultaat bepaald. Ik ben furieus", brieste Xavi.

Volgens de Spaanse pers overweegt Barcelona om bij de UEFA een klacht in te dienen tegen de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic, die niet zelf naar de kant ging om de fase met Dumfries te beoordelen.

"Dat kan ik gewoon niet begrijpen", aldus Xavi. "Op dat moment moet hij als scheidsrechter zijn verantwoordelijkheid nemen. In plaats daarvan loopt hij weg en gebeurt er niks. Het is onrechtvaardig."