De winnaar in Maxim Van Gils is wakker geworden: "Hij behoort tot de wereldtop"

Na ereplaatsen in de Strade Bianche (3e), Milaan-Sanremo (7e), de Waalse Pijl (3e) en Luik-Bastenaken-Luik (4e) kon Maxim Van Gils gisteren in de Eschborn-Frankfurt voor het eerst een overwinning op WorldTour-niveau vieren. Kurt Van de Wouwer, de sportief directeur van Lotto-Dstny, is niet verbaasd. "We wisten dat dit erin zat, maar het is wel opvallend hoe constant hij is geworden."

Hij leek de koning van de ereplaatsen te worden, maar in de Eschborn-Frankfurt kon Maxim Van Gils dan toch eindelijk zijn allereerste zege op WorldTour-niveau binnenhalen.

"Op basis van zijn resultaten van vorig jaar wisten we dat Maxim hiertoe in staat was", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer aan Sporza. "Maar wat opvalt, is dat hij bijna nooit nog een slechte dag heeft. Hij is heel constant."



Dat blijkt ook uit zijn resultaten van 2024. Als we de 2 dagen in de Ronde van Catalonië buiten beschouwing laten - hij gaf er op met kniepijn - dan eindigde Van Gils in de overige 11 koersdagen maar 1 keer buiten de top 7 (20e in de Amstel).



"Maxim zit al 7 jaar bij onze ploeg en we hebben hem steeds professioneler zien worden, steeds serieuzer ook. In zijn eerste jaar was hij nog niet superprofessioneel, wat betekende dat er nog heel veel progressiemarge was."

Nu denkt Van de Wouwer dat Van Gils op zijn 24e stilaan tot volle wasdom is gekomen. "Als je bijvoorbeeld naar de Strade of Luik kijkt, dan zie je dat er eigenlijk maar één renner beter was: Tadej Pogacar. Als je al tot de wereldtop behoort, dan is het moeilijk om nog grote stappen te zetten."